Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
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Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

28.01.2021 12:06

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN: 16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) YASİN KOL19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) METE KALKAVAN30 OCAK CUMARTESİ: 13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) HÜSEYİN GÖÇEK16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) ZORBAY KÜÇÜK16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) CÜNEYT ÇAKIR19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) ABDULKADİR BİTİGEN31 OCAK PAZAR: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) SARPER BARIŞ SAKA16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER


Kaynak: DHA
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Halil Umut Meler, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika


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