Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

08.02.2021 22:44

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ancak oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-0 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ancak oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazanmak istediklerini fakat başaramadıklarını dile getirdi.

Çok pozisyona girmelerine karşın son vuruşlarda eksik kaldıklarını aktaran Hamzaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Maçta 1-0 geri düştük, yine geriden gelmek zorunda kaldık. İkinci yarı oldukça baskılı oynadık. Bir hayli orta yaptık, pozisyon üretmeye çalıştık ancak maalesef golle buluşamadık. Belki golü bulup beraberliği yakalasaydık, oyun daha farklı olurdu, galibiyete gidebilirdik. Son dakikalarda risk aldığımız için ikinci golü yedik. Üzüntülüyüm. Oyuncularım bu kadar mücadele ediyor, savaşıyor, koşuyor, ceza sahasına giriyor. Bunları sonuçlandırmamız lazım. Son ortalarımız ve vuruşlarımız biraz daha iyi olmalı."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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