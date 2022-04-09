Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor maçının ardından

09.04.2022 23:15
Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, şampiyon bir takıma karşı oynadıklarını ve maç içerisinde net pozisyonlar elde ettiklerini belirterek, 3 puan almaları durumunda daha çok motive olabileceklerini vurguladı.

Bulut, "Bugün Trabzon'a karşı lidere karşı hatta bu yıl şampiyona karşı iyi oynayan bir Gaziantep vardı. İstediğimizi aldık mı, 1 puan elde ettik. İlk yarıda kaçırdığımız pozisyonlara bakarsak iki tarafın da sevinmesi gerekir. 3 puan daha almış olsak daha iyi olurdu. Trabzonspor'a karşı iyi oyun sergiledik. Sonuçta 3 puan alsak daha mutlu olacaktık" dedi.AVCI: HER HAFTE BİR FİNAL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise her hafta oynanan maçların bir final niteliğinde olduğunu ifade ederek, maç içerisinde yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Avcı, son haftaların biraz sabır gerektirdiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:  "Ligin sonu bizim için, her hafta bir final. Buna doğru gidiyoruz. Bugünkü rakibimiz güçlü bir takım. Birkaç tane net kaçırılan pozisyonlar var. Bunun üzerinden biz de rakibin durumuna göre taktiklerimizi gerçekleştirdik. Oyun bizim elimizdeydi genelde. Zaman zaman rakibimiz de bunu yapmaya çalıştı. Son haftalar biraz sabır ister. Gönül ister ki bu hafta da kazanmaktı. Ama cebimiz son derece dolu. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Gol olmadı ama önümüzdeki hafta kendi sahamızdaki oynayacağımız Karagümrük maçına iyi bir oyun sergileyeceğiz. Oyunda da planlar organizasyonlar vardı. Rakibi de tebrik ediyorum. Bence bugün bizim bir kazancımız da bugün sakatsız oynamamız ve Vito'nun geri dönmesi oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle daha güçlü oynayacağız."

Trabzonspor maçının ardından
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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Ahmet Çalık, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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