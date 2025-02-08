Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da - Son Dakika
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Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da

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Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ın transferini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun transferi için Gaziantep FK'ye KDV dahil 15.000.000 TL ödeneceği ve oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

08.02.2025 15:13
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Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Eskihellaç'ın kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydiği biliniyor.

Mustafa Eskihellaç Trabzonspor\'da

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Son Dakika Spor Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Apple User:
    hoş geldin öz evlat 6 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VASAT OYUNCULARA 3 YILDIR DUNYANIN PARASINI ÖDEDİ BU KARADENİZ HAMSILERI, 3 3 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Hsyırlı olsun 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da - Son Dakika
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