Mustafa Eskihellaç Trabzonspor\'da

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Trabzonspor, Gaziantep FK'den Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Gaziantep FK'ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Trabzon doğumlu 27 yaşındaki sol bek Eskihellaç, Gaziantep FK ile 72 maçta 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Eskihellaç'ın kariyerinde Yeni Malatyaspor, 1461 Trabzon FK, Boluspor, Elazığspor ve Kasımpaşa formaları da giydiği biliniyor.