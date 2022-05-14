Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen görkemli törenle aldı.

Bordo-mavililer, Medical Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Kutlama programı için dev boyutlarda bir sahne kuruldu. Kutlamalar için stadyum kapıları saat 16.00 itibarıyla açıldı.

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak. Sanatçı performanslarının ardından program, kasketliler horonu, Kuzeyin Uşakları ekibinin horon gösterisi ve sürprizli kolbastı ile devam etti.

Şampiyon futbolcular kendi seçtikleri parçalar eşliğinde Zafer Yolu'ndan geçerek sahneye çıkmasıyla yaşandı. Bordo-mavili takımın yabancı oyuncuları ülkelerinin bayraklarıyla sahneye çıktı. Teknik ekibin ardından Abdul Avcı sahneye çıktı. Kulüp Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın ardından sahneye başkan Ahmet Ağaoğlu çıktı.

Ahmet Ağaoğlu: "Ezer bozduk gerisi gelecek"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kupa töreninde açıklamalarda bulunarak, "Bu çoğrafya çok uymayan bir söz söylemiştik. 3 sene sabredin 4 sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Şimdi bu takımı ayakta alkışlayın. Bu kulübün arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Kendi yanlışlarımızı kendi hatalarımızın üstünü örtmek için ne başka takımlara ne başka kurumlara sataştık. Yanlışlar bizim hatalar bizimdi. Sizlerden aldığımız güçlü bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Karakterimizle yanyana olduk ve bugün bu zaferi yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında bu kupayı kaldırmamızı bekleyen içlerindeki ateş hiç dinmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk için küllerinden doğdular dediler. Küllerimizden doğmadık. Ezberi bozduk gerisi gelecek" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kupasını kaldırılırken büyük çoşku yaşandı

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından bordo-mavililer madalyalarını aldı. Ardından Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ve oyuncular şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı'nın ellerinden alarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bordo-mavililer, şampiyonluk kupasını kaldırdıktan sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam etti. Havai fişek, ışık ve lazer şovlarıyla renklenen kutlamalar, dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş pek çok değerli ismin katılımıyla şampiyonluk kutlaması sona erdi. - TRABZON