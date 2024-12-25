Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

Geniş Video İzle

Trabzonspor, Bodrum FK maçında Volkan Demirel ile polemik yaşayan teknik direktör Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı. Ege ekibinin teknik direktörü Demirel, karşılaşma öncesinde Güneş'i elini sıkmamış ve bu olay Süper Lig'de haftaya damga vurmuştu.

25.12.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon spor teknik direktörü Şenol Güneş ile Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel arasında gerginliğe neden olan olaylı karşılaşmanın ardından harekete geçti.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

GÜNEŞ'E HAKARET EDENLER HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Bodrum FK maçı sonrasında bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile ilgili hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Kemal Ertürk'ün açıklaması şöyle;

"Sipay Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır.

Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

GÜNEŞ VE DEMİREL ARASINDA YAŞANANLAR

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK'yı konuk etti. Seremonide dikkat çekici bir olay yaşandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanına giderek, elini uzattı. Demirel ise Güneş'in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen illerden olan Hatay'ın neden maçlarını oynamadığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hatayspor'un başında da Volkan Demirel bulunuyordu.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

DEMİREL: ÖZÜR DİLEMİYORUM

Maç öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise Demirel, "Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Bugüne kadar herhangi bir futbol adamına saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugün yaptığım saygısızlık sayılıyorsa, ben hayatımda iki defa zorlandım; biri babamın vefatında biri de deprem zamanında. Cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ben, ölüye saygısı olmayan insanın dirisine de saygı duymam. Orada insanların neler çektiğini bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. Bu beni çok üzmüştü, gördüğüm yerde bunu söyleyecektim. Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum, beni tünelin başında bekleyen bir hoca hiçbir zaman görmedim. Tahmin etti, orda beni beklemeye başladı. Şenol hoca ile selamlaşmayacağımı onunla fotoğraf vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun camialarla hiçbir alakası yok. Bu benim kendi fikrimdir. Yanlış lanse olmuşsa kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten özür dilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

GÜNEŞ: İT DE GELSE FARK ETMEZ, "HOŞ GELDİN" DERİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Demirel ile maç öncesi yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise, "Benim görevim gelene hoş geldin demek. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiğinde zaman ben ise bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Bunun ölülerle bir ilgisi yok ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Alınan kararla ilgili söyledim. Karma karışık bir şey vardı o dönemde. Hatay'da benim dünürüm var, yakınını kaybetti. Yardıma gittim. Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım. Yok ben kurumsal konuşmuyorum, yok öyle yok böyle. Demagojilerle konuşmayın. Ona diyecek bir şeyim yok" dedi.

Trabzonspor, Şenol Güneş\'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı

Volkan Demirel, Şenol Güneş, Trabzonspor, Futbol, Bodrum, Hukuk, Güneş, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • monşer null:
    Şenol Güneş Paşadır haklıdır 8 39 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BENDE EDİYORUM YEZİT DİYORUM BANADA BASLATSİN 22 4 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    top Şenol Güneş yavşakin teki 15 5 Yanıtla
  • Mehmet Yağmur:
    it gelse hoşgeldin derim derken o yaşlı bunak laf soktuğunu mu sanmış Volkan'a. yazık sana şenol 12 0 Yanıtla
  • Samet ARSLAN:
    mendil açaaydınız daha şerefli bir davranış olurdu 10 1 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz:
    yaratılanı severiz yaradan dan ötürü,canlı olsun 3 0 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Bu şenol un itibarımı varmış, perukla yere düşen adam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:11 Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
18:42 Suriye’de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
18:11 Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
16:52 PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
06:40 Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı
06:16 Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek
01:45 DİSK’ten asgari ücret zammı tepki DİSK'ten asgari ücret zammı tepki
01:14 Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener’le şarkı söyledi Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:46 ABD’de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
23:32 Gazze’deki ateşkes ile ilgili İsrail’den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta Gazze'deki ateşkes ile ilgili İsrail'den dikkat çeken açıklama: Görüşmeler için anlamlı bir hafta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 19:26:00. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Şenol Güneş'e hakaret edenler hakkında hukuki süreç başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.