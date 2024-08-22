Trabzonspor, St. Gallen deplasmanından golsüz beraberlikle döndü

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk oldu. Müsabaka başladığı gibi 0-0 beraberlikle tamamlandı.

ORSIC KARŞI KARŞIYA ATAMADI

Maçın 7. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda savunmadan topu kapan Orsic, pasını Visca'ya verdi. Visca'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci kurtardı, seken topta Orsic topu boş ağlara gönderemedi.

ENIS BARDHI DİREĞE TAKILDI

Trabzonspor bu kez de Bardhi ile gole çok yaklaştı. 8. dakikada sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Bardhi'nin vuruşunda kaleciden seken top direkten oyun alanına döndü.

ST. GALLEN'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Ev sahibi takım, 86. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Geubbels'in kafa vuruşuyla golü buldu. Ancak VAR'da incelenen gol, hava topu mücadelesinde Draguş'a yapılan faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Böylelikle takımlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN GOL ORUCU SÜRÜYOR

Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Trabzonspor, çıktığı son 4 maçta rakip ağları havalandıramadı. Öte yandan bu sezon daha önce oynadığı 5 maçın sadece 1'inde ilk yarılarda gol atmayı başaran Trabzonspor, St. Gallen karşısında da galip gelemedi ve olumsuz serisi 5 maça yükseldi.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak. Bu maçın ardından turu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak.