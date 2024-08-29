Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı - Son Dakika
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Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı

Trabzonspor, St. Gallen\'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i ağırladı. 0-0'ın rövanşında rakibiyle 120 dakika sonucunda 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, seri penaltı atışlarını 5-4 kaybederek Avrupa defterini kapattı. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar, bu sonucun ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

29.08.2024 22:49
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk etti. 0-0'ın rövanşında 120 dakikada 1-1 beraberlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-4 yenilerek Avrupa macerasını sonlandırdı.

İLK YARIYI KONUK TAKIM ÖNDE KAPATTI

31. dakikada ani gelişen St. Gallen atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Akolo'nun pasında arka tarafta topla buluşan Schmidt, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

ENİS DESTAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 52. dakikada beraberliği yakaladı. Barisic'in ön direğe kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Böylelikle skor 1-1'e geldi.

FIRTINA PENALTILARDA ELENDİ

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 15 dakikalık 2 uzatma devresinde de eşitlik bozulmayınca tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Seri penaltılarda rakibine 5-4 kaybeden bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nden elendi. Karadeniz ekibinde penaltı atışını değerlendiremeyen tek isim Stefan Savic oldu.

AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e 2 maçta mağlup olarak UEFA Konferans Ligi play-off turuna kalan Trabzonspor, bu turda da 0-0'ın rövanşında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltılarda St. Gallen'e 5-4 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

TARAFTARLAR ABDULLAH AVCI'YI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Bu sonucun ardından Trabzonspor tribünlerinden tepki yükseldi.Teknik direktör Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösteren bordo-mavili taraftarlar, tecrübeli teknik adamı istifaya davet etti. 61 yaşındaki çalıştırıcı, maçın bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına yöneldi.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, St. Gallen'e penaltılarda elenerek Avrupa defterini kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Halil: ohhhh iyi olduuuuuu tspora 8 8 Yanıtla
  • Liya Tastan: Yazık oldu..geçmiş olsun 8 4 Yanıtla
  • Cemalettin Kara: hoca git artık yeter bu hezimet ne oynattigin belli değil dan dün mahalle maçı gibi 9 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸: sağlık olsun futbolda kaybeden aşkta kazanır 6 4 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Fırtına kasırgaya yakalandı sen bu takıma karşı 120 dakika galibiyet golünü bulamazsan adam cezayı keser yazık yazık 7 2 Yanıtla
  • Salih Dumangöz: Abcıyla bu iş olmaz 6 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru: Trabzon acil kaleciyi değiştirmesi lazım kaleci dediğim gibi top tutar geleni geçeni kaleye aldı bir tane tut be bir top da tut 4 1 Yanıtla
  • ALİÇO null: boş tenekeler elendi 3 1 Yanıtla
  • erdem turan: Mahalle takımı izlemeye bile gerek yok taraftarına yazık 2 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: şöyle dandik takımlara elenmemek için ligin erken başlatılması lazım. biz lige hszırlanırken adamlar daha önce başladığından form tutmuş oluyor 2 0 Yanıtla
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