Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-1 yenildi. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve son 5 dış saha karşılaşmasını da kaybeden bordo-mavililer, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde 17. maçlar itibariyle en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor.

04.01.2025 22:40
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisine sahne oldu. Ligin çıkışta takımı Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de istikrar sağlayamayan Trabzonspor'u 2-1 yendi.

MAÇ KAPALI GİŞE

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Kapasitesi 33 bin 919 olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nı kırmızı-beyazlı taraftarlar tamamen doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını aldı. Maç öncesinde stadyumun kuzey kale arkası tribünündeki Samsunspor taraftarları, koreografi yaptı.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı

HOLSE GALİBİYETİ GETİRDİ

Golsüz geçilen ilk bölümün ardından Samsunspor, Carlo Holse'nin golüyle 30. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-mavililerde Simon Banza 49'da skora dengeyi getirdi. Samsunspor'un ilk golünde ağları havalandıran Holse, takımının ikinci golünü de kaydeden isim oldu. Holse 75'te bir kez daha Samsunspor'u öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Samsunspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı

SAMSUNSPOR EVİNDE YENİLMİYOR

Samsunspor, Trabzonspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk iki maçını kaybettikten sonra evinde oynadığı yedi maçta rakiplerine kaybetmedi. Samsunspor bu süreçte beş galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'UN EN DÜŞÜK PUANLI SEZONU

Trabzonspor, bu sonucun ardından Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı. Öte yandan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. Bordo-mavililer, ilk dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Bu sezonki galibiyetlerinin hepsini iç sahada elde eden ve Samsunspor mağlubiyetiyle 19 puanda kalan Trabzonspor, lig tarihinde 17. maçlar itibariyle tarihinde en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor.

SIRDAKİ RAKİPLER VE PUAN DURUMU

Trabzonspor, bu sonuçla ligde 19 puanda kaldı. Samsunspor ise 33 puana yükseldi. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, 33 puanla ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta arasında ise çarşamba günü Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Şenol Güneş istifa et 67 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE OLDU HAMSILER GALATASARAY MACINDA R.MADRID GIBIYDINIZ, OZAN TUFAN NEREDE, TAKVIYE YOKMUYDU BU MAÇTA 16 44 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    damat albayrak sizi unuttu. daha beter olun. 5 41 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Şenol Güneş, Ozan Tufan’ı da alıp defolup gitmeli. Bu maçı Şenol hoca verdi iki golü de yememize sebep olan Ozan Tufan’ı 90 dakika oyunda tutan hoca kördür sağırdır. Derhal istifa etmeli. Aksi durumda ne kadar kötü sonuçlar varsa hepsinin rekorunu kıracak. Bu takım hocasız bundan daha çok puhan toplardı. Taraftar ve Trabzonspor sevenler harekete geçerek Şenol hocayı türbinlerden yuhlayarak göndermeli. Fatih Tekke diye yırtınanlar neden susuyorlar. Fatih hoca boş gönderin Şenol hoca bozuntusunu. Gelsin Fatih hoca. Kim gelirse gelsin Şenol hocadan çok başarılı olur.?? 24 4 Yanıtla
  • Ceylan Koyuncu:
    sıradan topcularla bu kadar öğle başkanlığı bende yaparım başkan istifa 10 1 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Tebrikler güzide şehrimizin güzide takımı???? 4 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Samsunspor şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı bir de hakemler şu Galatasaray'ı korunmayı adil yönetse her şey iyi olacak 3 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Siyaset yoksa trabzon 8484848484 sene sonra sampuan 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    bu Trabzon Samsunu zamanında küme düşürmemişmiydi. nerden nereye 2 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Trabzonspor'un başkanı bu vaziyetten hiç utanıyor mu? Bu kadar çöp topcuyu alıp Trabzon'a getirdiği için hiç vicdan azabı çekiyor mu?İstifa etmeyi düşünmüyorum sun başkan? Siyaseten talimat mi bekliyorsun? 2 0 Yanıtla
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