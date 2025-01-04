Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bir ilki yaşadı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisine sahne oldu. Ligin çıkışta takımı Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de istikrar sağlayamayan Trabzonspor'u 2-1 yendi.

MAÇ KAPALI GİŞE

Karadeniz derbisinde Samsun'da oynanan karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Kapasitesi 33 bin 919 olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nı kırmızı-beyazlı taraftarlar tamamen doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar da takımlarını yalnız bırakmayarak kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını aldı. Maç öncesinde stadyumun kuzey kale arkası tribünündeki Samsunspor taraftarları, koreografi yaptı.

HOLSE GALİBİYETİ GETİRDİ

Golsüz geçilen ilk bölümün ardından Samsunspor, Carlo Holse'nin golüyle 30. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Bordo-mavililerde Simon Banza 49'da skora dengeyi getirdi. Samsunspor'un ilk golünde ağları havalandıran Holse, takımının ikinci golünü de kaydeden isim oldu. Holse 75'te bir kez daha Samsunspor'u öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken Samsunspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

SAMSUNSPOR EVİNDE YENİLMİYOR

Samsunspor, Trabzonspor galibiyetiyle iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk iki maçını kaybettikten sonra evinde oynadığı yedi maçta rakiplerine kaybetmedi. Samsunspor bu süreçte beş galibiyet ve iki beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'UN EN DÜŞÜK PUANLI SEZONU

Trabzonspor, bu sonucun ardından Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı. Öte yandan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. Bordo-mavililer, ilk dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Bu sezonki galibiyetlerinin hepsini iç sahada elde eden ve Samsunspor mağlubiyetiyle 19 puanda kalan Trabzonspor, lig tarihinde 17. maçlar itibariyle tarihinde en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor.

SIRDAKİ RAKİPLER VE PUAN DURUMU

Trabzonspor, bu sonuçla ligde 19 puanda kaldı. Samsunspor ise 33 puana yükseldi. Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, 33 puanla ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, hafta arasında ise çarşamba günü Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor, ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek.