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Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak - Son Dakika
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Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta konuk takım taraftarlarının tribünde yer almayacağını duyurdu. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı blokların biletleri ise Beşiktaş taraftarlarına 650 TL'den satışa sunuldu.

01.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:31
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Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı.

"KONUK TAKIM TARAFTARLARI TRİBÜNDE YER ALMAYACAK"

Siyah-beyazlı kulüpten açıklamada, "Futbol Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

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DEV MAÇ PAZAR GÜNÜ

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. 4 Şubat 2024 Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Karakan : Neden? 2 1 Yanıtla

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Son Dakika Spor Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karar verildi! Trabzonspor taraftarı Beşiktaş maçına alınmayacak - Son Dakika
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