Trabzonspor taraftarı tam puan verdi! İşte son şampiyonun yeni sezon forması ve satış fiyatı

2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Bordo-mavililerin yeni sezon forması taraftarından da tam not aldı.

"BU HENÜZ FRAGMAN"

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi. Trabzonspor taraftarları yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterirken, tasarımı oldukça beğendiklerini belirttiler.