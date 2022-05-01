Trabzonspor taraftarından İstanbul'da şampiyonluk konvoyu - Son Dakika

- Trabzonspor taraftarından İstanbul'da şampiyonluk konvoyu

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar kazanılan şampiyonluğu konvoylarla coşkulu bir şekilde kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşayan bordo-mavililer, toplamda 7. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Trabzonsporlu taraftarlar, İstanbul'da uzun yıllar sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Unkapanı köprüsünde başlayan şampiyonluk kutlamalarında taraftarlar meşaleler ve bayraklarla arabalarının içinden kutlamalar yaparken, köprü üstünde ve çevreyollarında uzun kuyruklar oluştu.