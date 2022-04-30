Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor

30.04.2022 23:51
Trabzonspor taraftarları Ankara'da şampiyonluğu kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Kızılay Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Kızılay Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonspor bayrakları ve ellerindeki meşalalerle Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'a toplanan taraftarlar, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan bazı taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar sürerken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kent merkezinde çoğu taraftar da şampiyonluğu arabalarıyla tur atarak kutladı..

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Kızılay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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