Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

30.04.2022 23:24
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Üsküdar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Üsküdar Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, son anları da heyecanla takip etti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından çok sayıda Trabzonspor taraftarı konvoylar eşliğinde meydana akın ederken, tezahüratlarla şampiyonluk sevinci yaşandı.

Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, havai fişeklerle de şampiyonluğu kutlamalarını sürdürdüler.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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