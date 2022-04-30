Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

30.04.2022 23:33
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

Bursa'da binlerce Trabzonsporlu taraftar, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Bursa'da binlerce Trabzonsporlu taraftar, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Bursa'nın Beşevler ve Dikkaldırım Mahalleleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplanan taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor'un karşılaştığı maçı heyecanla dev ekranlardan takip etti.

Maçın 2-2 sonuçlanıp, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarla kutlamaya başladı.

Beşevler Mahallesi'de binlerce taraftar ellerinde meşalelerle kutlama yaptı, havai fişek gösterileri yapıldı.

Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor
Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor - Son Dakika


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