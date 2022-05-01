Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti

01.05.2022 00:11

- Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti 2-2'lik skorla 38 yıllık hasret son buldu, taraftarlar sokağa döküldü Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Antalyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesiyle Van'da taraftarlar sokaklara indi.

- Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti

2-2'lik skorla 38 yıllık hasret son buldu, taraftarlar sokağa döküldü

VAN - Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Antalyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesiyle Van'da taraftarlar sokaklara indi.

Süper Lig'de uzun bir süre liderliğini sürdüren ve en yakın rakibiyle hafta başında arasında 11 puan fark olan Trabzonspor, 35. haftada sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Van Trabzonspor Taraftarlar Derneği öncülüğünde maç öncesi Trabzonspor taraftarları bir kafede bir araya geldi. Heyecanlı geçen müsabakanın 2-2 bitmesiyle 1 puan alan Trabzonspor'un 38 yıllık hasreti son buldu. Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları Van sokaklarına indi. Taraftar slogan eşliğinde Soydan Kavşağından Beşyol Meydanı'na yürüyüşe geçti. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olası bir provokasyona karşı merkezde tedbirlerini artırdı

Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti
Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti
Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti
Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti - Son Dakika


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