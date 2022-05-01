Trabzonspor taraftarlarının şampiyonluk kutlamasında gerginlik yaşandı - Son Dakika

Samsun'da, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarlarının kutlaması sırasında gerginlik yaşandı.

Maçın bitmesinin ardından sokağa çıkan Trabzonspor taraftarları, Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı'nda bir araya geldi. Buradan araçlarla konvoy halinde Sinop istikametine gitmeye başlayan Trabzonspor taraftarlarının önü, Kurupelit Kavşağı'nda bir grup Yılport Samsunspor taraftarınca kesildi.

Taraflar arasında arbede yaşanması üzerine müdahale eden polis ekipleri, Yılport Samsunspor taraftarlarını dağıttı. Ara sokaklara dağılan bazı kişiler, yoldan geçen araçlara taş attı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından Trabzonspor taraftarları, bayraklar ve meşalelerle sevinç gösterilerine devam etti.

Bu arada eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık'ın polisin biber gazlı müdahalesi sırasında rahatsızlık yaşadığı ve olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi.