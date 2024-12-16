Trabzonspor U19 Takımı'nın Elit Ligi'nde Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında oynanacak olan Antalyaspor U19-Trabzonspor U19 maçı ertelendi.
Mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Takımımızın, U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)