Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi

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Trabzonspor U19 Takımı'nın Elit Ligi'nde Antalyaspor ile oynayacağı maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

16.12.2024 14:25
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Trabzonspor U19 Takımı'nın Elit Ligi'nde Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında oynanacak olan Antalyaspor U19-Trabzonspor U19 maçı ertelendi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Mücadele, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Takımımızın, U19 Elit A Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." İfadeleri kullanıldı.

Trabzonspor U19 Takımı\'nın maçı ertelendi

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Son Dakika Spor Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • maximusti35:
    ülkede en fazla 200 kişiyi ilgilendirecek bir haber 1 7 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Bu haber mi şimdi 0 5 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Bordooooooo……. 2 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Van'da nara nın icardi denen topçu ile yatak pozu çok daha ilgi görürdü bazılarında.Adam çıkmış 200 kişiyi ancak ilgilendirir bu haber diyor.Vay anasına 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trabzonspor U19 Takımı'nın maçı ertelendi - Son Dakika
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