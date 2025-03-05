Trabzonspor U19\'un UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Spor

Bankacılık devi, bir çok çalışanını işten çıkaracak

Trabzonspor U19 tarihi bir başarıya imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta'yı saf dışı bırakmayı başardı. Bordo-mavililerin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.

ATALANTA'YI PENALTILARDA ELEDİ

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turunda konuk ettiği Atalanta'yı 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın ardından geçilen seri penaltı atışlarında 5-3 yenerek eledi ve çeyrek finale yükseldi.

RAKİP YİNE İTALYAN

Öte yandan Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Trabzonspor U19, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak. Inter de Bayern Münih'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 eledi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Gençlik Ligi'nde diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle;