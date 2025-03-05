Trabzonspor U19 tarihi bir başarıya imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turunda İtalyan ekibi Atalanta'yı saf dışı bırakmayı başardı. Bordo-mavililerin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu.
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turunda konuk ettiği Atalanta'yı 90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın ardından geçilen seri penaltı atışlarında 5-3 yenerek eledi ve çeyrek finale yükseldi.
Öte yandan Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi de belli oldu. Trabzonspor U19, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak. Inter de Bayern Münih'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltılarla 5-4 eledi.
UEFA Gençlik Ligi'nde diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle;
Son Dakika › Spor › Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu - Son Dakika
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