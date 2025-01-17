Trabzonspor\'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen genç kaleci Onuralp Çevikkan, antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ELİ KIRILIDI, AMELİYAT OLACAK

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu Başkanı Ahmet Beşir, 19 yaşındaki file bekçisinin sağ el ikinci parmağında kırık tespit edildiğini belirtti. Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, genç futbolcunun dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ elinde ağrı hissettiğini aktardı. Onuralp'in muayene ve MR görüntülemesinin yapıldığına değinen Beşir, "Sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza cerrahi operasyon planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ONURALP ÇEVİKKAN KİMDİR?

Onuralp Çevikkan, 2 Ocak 2006'da İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Futbol yaşantısına 2016 yılında Altınordu'da başlayan Onuralp, 2022 yılında yine aynı kulüpte kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 19 yaşındaki genç file bekçisi, 1 Temmuz 2023 tarihinde 700 bin Euro bedelle Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olmuştur. Özellikle Trabzonspor U19 ve U19 Milli Takımımızda forma şansı bulan Onuralp Çevikkan, ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin takibine girdi. Onuralp, A takımla idmanlara çıkıp zaman zaman maç kadrolarında yer alsa da henüz forma giyme şansı yakalayamadı.