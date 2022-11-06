Konyaspor maçında Trabzonspor'a verilen penaltı sayısı kıyameti kopardı - Son Dakika
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Konyaspor maçında Trabzonspor'a verilen penaltı sayısı kıyameti kopardı

06.11.2022 21:04
Konyaspor maçında Trabzonspor'a verilen penaltı sayısı kıyameti kopardı

Trabzonspor'un Konyaspor maçının ilk yarısında bulduğu 2 golün de penaltıdan olması sosyal medyada ezeli rakip taraftarlarını çılgına çevirdi. Taraftarlar benzer pozisyonlarda kendi takımları lehine penaltı verilmediğini savundu.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısına hakemin penaltı kararları damga vurdu.

VAR UYARDI, PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Konyasporlu Adil ile Trabzonsporlu Trezeguet arasında yaşanan pozisyonda, bordo-mavili futbolcular penaltı bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu devam ettirirken VAR uyarısının ardından pozisyonu incelemeye gitti ve penaltı noktasını gösterdi. Topu ağlara gönderen Bakasetas takımını öne geçirdi.

HAKEM BİR KEZ DAHA BEYAZ NOKTAYI GÖSTERDİ

25. dakikada ise Hamsik'in ceza sahası içindeki şutunda topun Michalak'ın eline çarptığını işaret eden hakem Zorbay Küçük yine penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen Bakasetas farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

EZELİ RAKİP TARAFTARLARI ÇILDIRDI

Sosyal medyada 2 penaltı kararı Trabzonspor'un ezeli rakiplerinin taraftarlarını oldukça sinirlendirdi. Benzer durumlarda hakemlerin kendi lehlerine penaltı kararı vermediğini belirten taraftarlar, adaletsizlik vurgusu yaptı.

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