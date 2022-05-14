Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı

14.05.2022 19:45
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor. Yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinin eşliğinde 'Şampiyonlar filosu' taraftarları denizden selamlayarak kutlamalara başladı.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte başlayan ve geçtiğimiz hafta İstanbul Yenikapı'da yüzbinlerce taraftarıyla kutlama yapan bordo mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenecek kupa töreni öncesinde kutlamalara Karadeniz'de başladı.

Kupa töreni öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden gemiyle açılan bordo mavili kafileyi tesislerin yakınında yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinden oluşan filo karşıladı. Ayasofya Sahili ve Faroz Limanı boyunca seyreden 'Şampiyonlar Filosu'nu' sahilde bekleyen yüzlerce taraftar meşaleler ve marşlarla karşıladı. Faroz Limanı'na girerek taraftarları selamlayan bordo mavili takım, ardından Trabzon Limanı'na geçerek şampiyonluk turu yapacağı üstü açık otobüse bindi.

Limanda taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan oyuncular, üstü açık otobüse binerek şampiyonluk turu attı. Trabzonspor kafilesi, bordo mavi bayraklarla donatılan konvoy eşliğinde Medidal Park Stadyumu'na hareket etti.

- Trabzon
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı
YORUMLAR
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Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak Trabzonspor, şampiyonluğunu kutluyor Trabzonspor, şampiyonluğunu kutluyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Karadeniz'de başladı - Son Dakika


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