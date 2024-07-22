Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir üst turdaki muhtemel rakibi belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibini elemesi halinde bir üst turda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.
Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa sahnesine Slovakya takımı Ruzomberok takımı karşısında çıkacak. Bordo-mavililer ilk maçı deplasmanda 25 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Ruzomberok - Trabzonspor eşleşmesinin rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta oynanacak.
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