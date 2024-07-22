Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir üst turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

WISLA KIRAKOW-RAPID WIEN MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞECEK

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, rakibini elemesi halinde bir üst turda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

RUZOMBEROK MAÇI NE ZAMAN?

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa sahnesine Slovakya takımı Ruzomberok takımı karşısında çıkacak. Bordo-mavililer ilk maçı deplasmanda 25 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Ruzomberok - Trabzonspor eşleşmesinin rövanş mücadelesi ise 1 Ağustos'ta oynanacak.