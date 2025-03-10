Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu - Son Dakika
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

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Trabzonspor, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamayla Tekke ile görüşmelere başlandığı ve genç teknik adamın 11 Mart Salı günü sabah saatlerinde Trabzon'da olacağı duyuruldu. Anlaşma sağlanan 47 yaşındaki çalıştırıcı, son görüşmelerin ardından imzayı atıp takımın başına geçecek.

10.03.2025 23:23  Güncelleme: 23:47
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Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Bordo-mavili ekibi, efsane isimlerinden Fatih Tekke çalıştıracak.

YARIN TRABZON'DA OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Bordo-mavili takımın efsane futbolcularından biri olan Fatih Tekke ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak. Fatih Tekke, Trabzonspor'a imza atmasının ardından bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

SON OLARAK ALANYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Fatih Tekke, 2006 yılında Zenit'e transfer olana dek uzun yıllar bordo-mavili formayı terletmişti. 2015 yılından bu yana teknik direktörlük yapan 47 yaşındaki Fatih Tekke daha önce üç farklı dönemde İstanbulspor'u çalıştırırken Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve Bursaspor'da da görev yaptı. Genç teknik adam son olarak ise Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Trabzonspor\'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tony Montana:
    BU ADAM EN BASİNDAN HAK EDİYOR İNŞALLAH BAŞARILI OLURSUN . .( FENERBAHÇE LİYİM ) 10 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Bunlarda hep aynı teknik direktörler arasında dönüp duruyo.Madem çok iyiydiler,niye hep gönderip duruyosunuz.Gönder,çağır gönder çağır hep aynı tekrar.Azıcık vizyonlu olunda yenilerini bulun. 5 4 Yanıtla
  • Osman A:
    Gecenin bu saatinde çok önemli bir haber.Hayat kurtarır dimi 2 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    başarısız bir adamı niye getirdiniz merak ettim 1 0 Yanıtla
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