Trabzonspor\'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor yeni teknik direktörünü duyurdu. Bordo-mavili ekibi, efsane isimlerinden Fatih Tekke çalıştıracak.

YARIN TRABZON'DA OLACAK

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İMZAYI ATACAK

Bordo-mavili takımın efsane futbolcularından biri olan Fatih Tekke ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi imzalar atılacak. Fatih Tekke, Trabzonspor'a imza atmasının ardından bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak.

SON OLARAK ALANYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Fatih Tekke, 2006 yılında Zenit'e transfer olana dek uzun yıllar bordo-mavili formayı terletmişti. 2015 yılından bu yana teknik direktörlük yapan 47 yaşındaki Fatih Tekke daha önce üç farklı dönemde İstanbulspor'u çalıştırırken Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve Bursaspor'da da görev yaptı. Genç teknik adam son olarak ise Alanyaspor'u çalıştırmıştı.