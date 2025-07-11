Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu'dan sonra golcü transferinde bir ismi daha bitirdi.
Trabzonspor, Belçika Ligi ekibi Cercle Brugge forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor Felipe Augusto'yu kadrosuna kattı. Felipe Augusto, saat 16.40 sularında İstanbul'a geldi. Felipe Augusto'ya İstanbul Havalimanı'nda Bordo-mavi tespih hediye edildi. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.
Geride bıraktığımız sezonda Corinthians'tan Cercle Brugge'a transfer olan Felipe Augusto, Belçika ekibinde 48 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan 21 yaşındaki golcü 5 golünde pasını verdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?