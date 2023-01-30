Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu için kulüpten açıklama geldi - Son Dakika
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Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu için kulüpten açıklama geldi

30.01.2023 19:18
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu için kulüpten açıklama geldi

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Bruno Peres'in sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada başarılı futbolcunun tedavisine başlandığına yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşan ve maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'a Bruno Peres'ten kötü haber geldi. Yıldız futbolcu'nun sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildi.

HATAYSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Trabzonspor'dan Bruno Peres ile ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Bruno Peres'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadığı bordo-mavili ekipte bu sezon beklenen performansı veremeyen yıldız futbolcu, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 3 maçta görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

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