Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Dünyaca ünlü futbolcu, simgesi olan saç stilini değiştirdi.
Sosyal medya hesabından video paylaşan Hamsik'in, kuaför koltuğunda saçlarının üst kısmını kestirdiği görüldü. Uzun süren sakatlıkları nedeniyle futbola veda etmeye hazırlanan Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, futbolu kesin olarak bırakma kararı aldığı şeklinde yorumlandı.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti.
Son Dakika › Spor › Futbolu bırakıyor mu? Saçlarını kestiren Hamsik'in yeni stilini görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika