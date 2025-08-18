Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Trabzonspor, orta saha rotasyonuna genç bir yıldızı katıyor.,
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Bastia forması giyen Christ Inao Oulai'yi transfer etti. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki Fildişili orta saha ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor, bu transfer için Fransız ekibine 5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Fransız kulübü ve Trabzonspor arasında tüm şartlar üzerinde anlaşma sağlanırken, Karadeniz ekibi oyuncuyu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet etti.
Geride kalan sezonda 24 maça çıkan Christ Inao Oulai, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?