Paul Onuachu Süper Lig\'e resmen geri döndü

Süper Lig devi Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı. Onuachu Trabzonspor'la üç yıllık sözleşme imzalayacak.

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Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon euroya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ini aldılar. İngiliz ekibi, Nijeryalı'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferi sırasında Göztepe'ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti. Onuachu pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

BORDO MAVİLİLERDE 21 GOL ATTI

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet, 28 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.