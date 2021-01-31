Trabzonspor, Yunus Mallı'yı açıkladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yunus Mallı'yı açıkladı

31.01.2021 23:19
Trabzonspor, Yunus Mallı'yı açıkladı

Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yunus Mallı ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."


Kaynak: DHA
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Trabzonspor, Yunus Mallı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Yunus Mallı'yı açıkladı - Son Dakika

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