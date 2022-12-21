Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Türkiye Kupası'ndaki derbide farklı galibiyet

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi.

NACİ ÜNÜVAR FIRTINASI

Bordo-Mavililer'de 10. dakikada perdeyi Umut Bozok açtı. 28'de Naci Ünüvar sahneye çıktı. Naci, 79'da bir gol daha atarak derbiyi 3-0'a getirdi. Bordo-Mavililer maçı 3-0 kazandı.

DEV MAÇ ÖNCESİ MORAL

Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, etkili oyunuyla taraftarı mest etti. Trabzonspor ezeli rakibine de "Hazırım" mesajı verdi.