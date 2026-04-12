Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme

12.04.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'a zorlu maçın ardından dikkat çeken bir göndermede bulundu. Bordo-mavili kulüp, ismi Galatasaray ile anılan ancak yıldız ismi Christ Oualai’nin fotoğrafını paylaşarak, "Sınırlı sayıda üretilmiştir'' ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak kritik iki puan bırakmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A GÖNDERME

Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından, ara transfer döneminde adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak Trabzonspor'da kalan genç yetenek Christ Oualai’nin fotoğrafını paylaştı.

''SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞTİR''

Trabzonspor, başarılı futbolcusu Oulai'nin bir fotoğrafını kullanarak paylaştığı gönderiye, "Sınırlı sayıda üretilmiştir." notunu düştü. Paylaşımda ayrıca bordo ve mavi kalp emojilerine yer verildi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI 

Karadeniz ekibinin bu hamlesi, kısa sürede binlerce etkileşim alırken; sosyal medyada, transferde karşı karşıya gelinen sarı-kırmızılı rakibe yönelik bir "gönderme" olarak yorumlandı. Özellikle Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yara aldığı haftada gelen bu paylaşım, iki kulüp taraftarları arasında da geniş yankı uyandırdı.

Kocaelispor, Galatasaray, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 23:16:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.