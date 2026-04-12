Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak kritik iki puan bırakmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TRABZONSPOR'DAN GALATASARAY'A GÖNDERME

Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından, ara transfer döneminde adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak Trabzonspor'da kalan genç yetenek Christ Oualai’nin fotoğrafını paylaştı.

''SINIRLI SAYIDA ÜRETİLMİŞTİR''

Trabzonspor, başarılı futbolcusu Oulai'nin bir fotoğrafını kullanarak paylaştığı gönderiye, "Sınırlı sayıda üretilmiştir." notunu düştü. Paylaşımda ayrıca bordo ve mavi kalp emojilerine yer verildi.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Karadeniz ekibinin bu hamlesi, kısa sürede binlerce etkileşim alırken; sosyal medyada, transferde karşı karşıya gelinen sarı-kırmızılı rakibe yönelik bir "gönderme" olarak yorumlandı. Özellikle Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yara aldığı haftada gelen bu paylaşım, iki kulüp taraftarları arasında da geniş yankı uyandırdı.