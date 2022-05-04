Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi

04.05.2022 11:13
Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, şampiyonluğun keyfini doğa harikası Uzungöl'de çıkardı.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, şampiyonluğun keyfini doğa harikası Uzungöl'de çıkardı.

Bordo-mavililerin, Spor Toto Süper Lig'de FT Antalyaspor karşısında şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, takımına 3 gün izin vermişti. Şampiyonluğun keyfini çıkaran oyuncular mini tatile çıkarken, Trabzonspor'un Hollandalı oyuncusu Denswil de, tatilin bir kısmını doğa harikası Uzungöl'de arkadaşlarıyla birlikte geçirdi.

Uzungöl'ü en iyi açıdan gören Klazomat Küme Evleri bölgesinde kahvaltı yapan Denswil, burada kuymaklı ve muhlamalı serpme kahvaltı yaptı. Bu sırada bordo-mavili taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Hollandalı oyuncu verdiği Türkçe cevaplarla da dikkat çekti. Denswil'in, Trabzon'da Türkçe dersleri aldığı öğrenildi. - TRABZON

Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi
Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi
Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi
Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Trabzonspor, Uzungöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Denswil'in Uzungöl keyfi - Son Dakika


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