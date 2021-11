Trabzonsporlu Peres: Yolun sonunda büyük bir mutluluk yaşayacağız

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor'un 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bruno Peres, "Yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum" dedi.

Trabzonspor'un Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takıma transfer sürecinin çok hızlı geliştiğine anlatan Peres, "Menajerim bana Trabzonspor'un teklifinden bahsettiğinde ilk iş olarak tabii ki şehri, kulübü ve bütün detayları daha ayrıntılı bir şekilde araştırmaya başladım. Gelmeden önce de kulübün nasıl bir kulüp olduğundan ya da büyüklüğünden zaten haberdardım ve bilmem gereken ufak detaylar eksikti. Bunları araştırdım, arkadaşlarıma sordum. Ama zaten Trabzonspor gibi büyük bir kulüp size teklifte bulunduğunda yalnızca mutlu olabilirsiniz ve bu teklifin detaylarını düşünürsünüz. Bizim de transfer sürecimiz böyle gelişti. İlk duyduğum andan itibaren çok mutlu oldum. Bütün detayları konuştuk. Süreç çok ağır da ilerlemedi, aksine tam da hızla gelişen bir süreç oldu. Çok çabuk bir anlaşmaya varabildik çünkü ben de zaten buraya gelme isteğindeydim. Buraya geldikten sonra da zaten gelmeden önce baktığım, araştırdığım bütün her şeyin ne kadar doğru olduğunu gördüm. ve birlikte önümüzde de çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIM ÇOK KALİTELİ VE YENETEKLİ"Takım arkadaşlarının ilk geldiğinde kendisini çok iyi karşıladığını anlatan Peres, şöyle devam etti: "Takım arkadaşlarım geldiğim ilk andan itibaren beni o kadar iyi karşıladılar ki sanki buraya geldiğimde hepsini daha önce tanıyormuşum gibiydi ve hepsiyle sanki yıllar öncesinden mükemmel bir ilişkimiz varmış gibiydi. Bana gösterdikleri o sevgi ve saygı bu konuda her zaman müteşekkir olacağım çünkü bana gerçekten çok yakınlık gösterdiler. Geldiğim ilk andan itibaren kulübün bir parçası gibi hissettirdiler. Takım arkadaşlarım zaten hepsi çok kaliteli oyuncular ve gerçekten çok yetenekliler. Bunu hem oynadığımız maçlarda hem kendi aramızda yaptığımız o maçlarda ya da kendi aramızdaki idmanlarda da zaten görebiliyorsunuz. Hepsi çok yetenekli oyuncular. Çoğunun önünde çok önemli gelecekler var. Genç arkadaşlarımızın gerçekten çok önemli potansiyelleri var ve bu potansiyeli gerçekleştirebilecek yetenekteler. Saha içerisinde fırsat buldukça zaten onu da gösterebilecek kalitedeler.""SÜPER LİG ZOR BİR LİG"Türkiye Süper Lig'in yarışmacı ve zor bir lig olduğunu düşündüğünü aktaran Peres, bu konuda şunları dedi: "Çünkü maçları genelde ya ufak detaylarla kazanıyorsunuz ya da o ufak detaylarla o maçı kaybedebiliyorsunuz. Ligde oynayan oyuncuların kalitesi de bahsetmeye değer. Çünkü bu oyuncular gerçekten çok üstün yetenekli oyuncular ve çoğu da çok kaliteli yerlerden, çok kaliteli takımlardan geliyorlar. Bu da zaten ligin ne kadar zor bir lig olduğunu gösterebiliyor. Oyuncuların tamamının ve takımları düşündüğünüzde bunların hepsinin önünde önemli bir gelecek var çünkü bu oyuncular gelecekte daha iyi yerlere gelebilecekler ve öğrendikleri tecrübelerle birlikte çok daha iyi performanslar gösterebilecekler. Dolayısıyla Türkiye Süper Lig'in çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum.""HÜCUMU SEVEN BİR BEK OYUNCUSUYUM"Bir bek oyuncusu olarak önceliğinin her zaman savunmayı iyi yapabilmek ve takım arkadaşlarının iyi savunma yapabilmesine yardımcı olabilmek olduğunu söyleyen Peres, şunları kaydetti: "Ancak zaman zaman öne çıktığımda, hücuma katıldığımda etkili olmaya çalışan ve etkili olurken de takımına gol ve asist katkısı yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Çünkü eğer bir bek oyuncusu olarak hem iyi savunma yapar hem de top size geçtiğinde iyi atak yapabilirseniz takım arkadaşlarınıza artı bir opsiyon oluşturma fırsatınız oluşuyor. Ben de kendi karakterimi ve kendi oyun karakterimi düşündüğüm zaman hep hücumu seven ve hücumda yer almaya çalışan bir bek oyuncusu oldum. Aslında hücum edebilmek benim genlerimde var. Dolayısıyla önceliğim tabii ki savunma ama hücuma çıktığımda, takıma hücumda yardımcı olduğumda da kendimi ekstradan mutlu hissediyorum.""ROMA İLE OYNADIĞIMIZ İKİ MAÇ BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"UEFA Konferans Ligi'nde eski takımı Roma'ya karşı oynadıkları iki maçın kendisi adına çok özel olduğunu ifade eden Peres, şöyle devam etti: "Aslında iki maçta benim adıma çok özel anlar ve özel maçlar oldu. Çünkü rakip takımı düşündüğünüzde birçok yıl oynadığım, içerisinde çok fazla arkadaşımın olduğu, hatta orayı artık evim gibi gördüğüm bir yere karşı oynadım. İlk maçın sonucunun çok adil bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kazanmayı hak eden taraf bizdik. İyi de bir oyun ortaya koymuştuk ve sonuç çok farklı olabilirdi. İkinci maçta özellikle yine iyi bir oyun ortaya koyduk ama maalesef istediğimiz sonucu elde edemedik. Tabii ki elendik, elenmekten mutlu değiliz ancak Avrupa'da Trabzonspor'un gücünü böyle büyük bir takıma karşı, böyle önemli bir takıma karşı gösterebildiğimiz için ve Trabzonspor'un yapabileceklerini insanlara gösterebildiğimiz için mutlu oluyoruz. Ama benim için çok özel anlardı o iki maçta.""YOLUN SONUNDA BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞAYACAĞIZ"Peres, teknik direktörleri Abdullah Avcı ve hedefleri hakkında yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Hocamız Abdullah Avcı da aslında benim gibi biri. Açık, dürüst, iletişime her zaman açık olan birisi ve her zaman fikirleri olan biri. Sahaya çıktığınızda, onunla beraber çalışmaya başladığınızda hocanızın fikirleri olduğunu, hocanızın bu işleri daha önceden düşündüğünü ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını zaten görebiliyorsunuz. ve düşüncelerini, bizim hakkımızdaki ve rakip hakkındaki düşüncelerini çok net ifade eden, yapmamız gerekenleri çok dürüst bir şekilde ve hiçbir şekilde başka kelimelerin arkasında sığınmadan anlatabilen birisi. Dolayısıyla kendisiyle çalışmak benim için hem çok kolay hem de çok zevkli. Her zaman zaten ne kadar sıkı çalıştığını ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden öncede kendisi tanınan, bilinen bir isimdi ve tanrıya şükürler olsun ki sonuçlarında gelmesiyle, sonuçlarında onu rahatlatmasıyla birlikte hocamızın da takımımızın ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğinizi zaten görebiliyorsunuz. Umuyorum bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Bunu görüyorum.""KENDİMİ BURAYA AİT HİSSEDİYORUM"Trabzon'u ve Türkiye'yi artık iyi tanıdığını kaydeden Peres, "Türk kültürünü tanımak istiyorum dolayısıyla dışarı çıkmak, görebilmek ve insanlarla konuşabilmek istiyorum. Buna çabalıyorum zaten. Trabzon'un birçok yerini gördüm ve birçok insanı tanıdım aslında. Artık buranın yabancısı değilim çünkü artık bilebiliyorum neyin nerde olduğunu. Dolayısıyla artık buraya ait hissediyorum kendimi. Ancak onun dışında da Türkiye'nin bütün yerlerini görebilmek ve bütün o turistik önemli yerlerini tanıyabilmek istiyorum. Genel olarak zaten bize de yakın bir kültür olduğu için ne ben ne de ailemden hiç kimse burada kendini yabancı biri gibi hiçbir zaman hissetmedi" diye konuştu."TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlara da mesaj gönderen Peres, "Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü sezon sonunda eğer bir başarı yakalayacaksak, eğer beraber mutlu olacaksak bunun aslında anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek. Biz onların sevgisine muhtacız gerçekten. Çünkü çok iyi destekliyorlar ve her zaman yanımızdalar. Onlardan özel olarak ricam bizi desteklemeye devam etsinler, o sevgiyi göstermeye devam etsinler. Sezon sonunda da bu mutluluğu beraber paylaşabilelim" ifadelerine yer verdi.