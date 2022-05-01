Trabzonsporlu taraftarlar Kızılay'a akın etti - Son Dakika

Ankara'da, Trabzonsporlu taraftarlar bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Yüzlerce bordo-mavili taraftarlar, Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark'ta bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı. Taraftarlar Kızılay Meydanı'nı doldururken, araç sürücüleri de korna çalarak şampiyonluk coşkusuna katıldı. Dakikalarca tezahürat eden taraftarlar, havai fişekler patlatarak horon çekip, kolbastı oynadı.