Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı

30.04.2022 15:13

- Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

- Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı

TRABZON - Trabzonspor, 35. haftada Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Rakibi karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Trabzonspor'un taraftarları ise Atatürk Alanı'nda kutlamalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'de uzun süredir liderliğini koruyan Trabzonspor ligin 35. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekip, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Uzun yıllardır şampiyonluğu bekleyen Trabzonsporlu taraftarlar ise Atatürk Alanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlamalarına erkenden başladı.

Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı
Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı
Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı
Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı

YORUMLAR
500
Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet Özel İmperial Hastanesi çalışanlarından Trabzonspor formasıyla hizmet

Mustafa Kemal Atatürk, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:27:40. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu taraftarlar kutlamalara erken başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement