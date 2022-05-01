Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlaması
Horon ve kolbastı oynayan taraftarlar İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Trabzonsporlu taraftarlar Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı - Son Dakika