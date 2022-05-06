Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika
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Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek

06.05.2022 23:27

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında takımlarına destek oldular.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında takımlarına destek oldular.

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldığı maçın ardından bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında toplandı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadılar.

Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek
Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek

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Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından Atakaş Hatayspor Trabzonspor maçının ardından - Ömer Erdoğan Atakaş Hatayspor Trabzonspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarlardan Atakaş Hatayspor maçı sonrası takımlarına destek - Son Dakika
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