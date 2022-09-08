Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

TRANSFER 6 MİLYON EURO'YA BİTTİ

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok kulüple yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

19 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalamak üzere dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

MUHABİRLE DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Havalimanında bir muhabirin kendisine İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna önce hiçbir yanıt vermeyen Yusuf Demir daha sonra sessizliğini bozarak "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" dedi. Demir'in muhabirle yaşadığı o ilginç diyaloğun görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.