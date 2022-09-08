Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum

08.09.2022 09:33
Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum

Galatasaray, Rapid Wien'in Türk asıllı Avusturyalı yıldızı Yusuf Demir'i renklerine bağladı. 19 yaşındaki genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi. Havalimanında bir muhabirin İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna Demir'in verdiği "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" cevabı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

TRANSFER 6 MİLYON EURO'YA BİTTİ

Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok kulüple yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

19 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalamak üzere dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

MUHABİRLE DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Havalimanında bir muhabirin kendisine İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna önce hiçbir yanıt vermeyen Yusuf Demir daha sonra sessizliğini bozarak "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" dedi. Demir'in muhabirle yaşadığı o ilginç diyaloğun görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'da Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen, İstanbul'da

Yusuf Demir, Galatasaray, Rapid Wien, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Bakan Yanık açıkladı: Eylül ayı içerisinde 2,1 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylığı hesaplara yattı!
10:30 Aynı haftada iki farklı mevsim! Isınan havaları Rusya soğukları etkileyecek
10:13 Arsa sahibi ile müteahhit firmanın anlaşmazlığı ev sahiplerini vurdu: Eşyaları ile sokağa atıldılar
10:08 Musluktan zehir akıyor! ABD'nin kalbi New York'ta bir haftadır içme suyu yok
10:11 Ahmet Necdet Sezer yine sahnede! İçişleri'nin soruşturma başlattığı Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı: Sezer aradı, yargıdan döneceğini söyledi
09:58 Ağabeyinin yanına sığınan 20 yaşındaki evli kadın yaşadıkları sonrası çarşafla kendini astı
09:58 Türkiye Tekel Bayiler Platformu duyurdu: Sigaraya 1.5 TL'lik zam
09:46 Konuşma bahanesiyle çağırdığı eşini yumrukladı! Olaya şahit olan vatandaşlar umursamadı
09:44 Kanada'da 13 ayrı bölgede 10 kişiyi bıçaklayarak öldüren katil, kaldırıldığı hastanede öldü
09:39 Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 11:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir'in muhabire verdiği cevap gündem oldu: Türkçe biliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement