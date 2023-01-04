Süper Lig devi, Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı! Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hull City'nin yıldızı Ozan Tufan için resmi temaslara başladı.
Hull City Başkan Vekili Tan Kesler daha önce yaptığı açıklamada Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığıyla ilgili soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık verdi.
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