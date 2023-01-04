Süper Lig devi, Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı! Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika
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Süper Lig devi, Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı! Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor

04.01.2023 14:37

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Acun Ilıcalı'nın takımı ile resmi temaslara başlayan siyah-beyazlılar, transferi bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadroya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı aldı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hull City'nin yıldızı Ozan Tufan için resmi temaslara başladı.

"BÜYÜK İLGİ VAR ANCAK TEKLİF YOK"

Hull City Başkan Vekili Tan Kesler daha önce yaptığı açıklamada Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığıyla ilgili soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye karşılık verdi.

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Son Dakika Spor Süper Lig devi, Acun Ilıcalı'nın kapısını çaldı! Eski Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor - Son Dakika


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