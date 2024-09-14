Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig ekipleri geride kalan yaz transfer döneminde 107'si yabancı olmak üzere 158 futbolcu transfer etti. 6'şar transfer yapan Galatasaray ve Kasımpaşa, transferlerinin tamamında yabancı oyuncuları tercih etti.

14.09.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 107 yabancı futbolcu kattı. Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 158 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 51'ini yerli, 107'sini yabancı futbolcular oluşturdu.

EN FAZLA YABANCIYI GAZİANTEP FK ALDI

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine Gaziantep FK imza attı. 17 transferle en fazla takviye gerçekleştiren kulüp olan kırmızı-siyahlıların takviyelerinden 12'si yabancı oldu. Gaziantep FK'nin ardından en fazla yabancıyı ise Trabzonspor ve Göztepe aldı. Her iki takım da kadrosunu 13 futbolcuyla takviye ederken, bu oyuncuların 9'u yabancı isimlerden oluştu. Transfer yasağı bulunan Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor kadrolarına takviye yapamazken en az yabancı oyuncuyu 4'er futbolcuyla Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Fenerbahçe transfer etti.

Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

EN ÇOK PORTEKİZLİ VE BREZİLYALI GELDİ

Süper Lig'de transfer yapan 16 kulüp, 47 farklı ülke vatandaşı 107 yabancı futbolcuyu kadrosuna katarken bu futbolcular arasında en büyük pay 9'ar oyuncuyla Portekizliler ve Brezilyalılar'ın oldu. Bu oyuncuları 7 Nijeryalı, 6'şar Fransız, Senegalli ve Sırp, 4'er Bosna Hersekli, Hırvat ve İngiliz, 3'er Polonyalı ve Yunan futbolcu takip etti. Arnavutluk, Belçika, Çekya, Demokratik Kongo, Fas, Gana, Gambiya, İtalya, Kamerun ve Romanya vatandaşı 2'şer oyuncu Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzaladı.

Bu ülkeler dışında Almanya, Angola, Arjantin, Avusturya, Bulgaristan, Cezayir, Curaçao, Danimarka, Ekvador, Fildişi Sahili, Güney Kore, İspanya, İsviçre, Japonya, Karadağ, Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Martinik, Norveç, Orta Afrika, Paraguay, Tanzanya, Ukrayna ve Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan birer oyuncu da Süper Lig'deki kulüplerle anlaşmaya vardı.

Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

GALATASARAY VE KASIMPAŞA SADECE YABANCI TRANSFERİ YAPTI

Süper Lig'de kulüpler 107 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalarken Galatasaray ve Kasımpaşa, transferdeki tercihlerin tamamını yabancı oyunculardan yana kullandı. 2 kulüp de kadrosuna 6'şar yabancı futbolcu dahil ederken, Kasımpaşa bu transferlerin tamamını yurt dışındaki kulüplerden, Galatasaray ise 5 oyuncuyu yurt dışından, Michy Batshuayi'yi ise yurt içinden kadrosuna kattı.

Yabancı futbolcu transfer sayıları şu şekilde;

  • Gaziantep FK - Transfer: 17/ Yabancı: 12
  • Göztepe - Transfer: 13/ Yabancı: 9
  • Trabzonspor - Transfer: 13/ Yabancı: 9
  • Konyaspor - Transfer: 16/ Yabancı: 8
  • Bodrum FK - Transfer: 13/ Yabancı: 7
  • Çaykur Rizespor - Transfer: 10/ Yabancı: 7
  • Sivasspor - Transfer: 8/ Yabancı: 7
  • Antalyaspor - Transfer: 10/ Yabancı: 6
  • Beşiktaş - Transfer: 8/ Yabancı: 6
  • Eyüpspor - Transfer: 10/ Yabancı: 6
  • Galatasaray - Transfer: 6/ Yabancı: 6
  • Hatayspor - Transfer: 7/ Yabancı: 6
  • Kasımpaşa - Transfer: 6/ Yabancı: 6
  • Alanyaspor - Transfer: 8/ Yabancı: 4
  • Başakşehir - Transfer: 6/ Yabancı: 4
  • Fenerbahçe - Transfer: 7/ Yabancı: 4
Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilişim Hurda: Galatasaray Bulvarspor'dan Ali Efe çöldek 18 yaşında transfer etti ve kiraya gönderdi bilmiyorsunuz ezber haber yapmayın 7 4 Yanıtla
  • Cemil Ugun: seneye hepsi çöp bir sürü israf 2 0 Yanıtla

23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:23:21. #1.11#
SON DAKİKA: Transfer dönemine damga vuran detay! Bunu sadece Galatasaray ve Kasımpaşa yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement