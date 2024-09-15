Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot\'un yeni takımı belli oldu

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Fransız futbolcu Adrien Rabiot, ülkesinin takımlarından Marsilya'ya transfer oldu. Adı birçok dev kulübün yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Rabiot, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve senelik 10 milyon euro maaş alacak.

15.09.2024 23:31
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Adı uzun bir süre Türk kulüpleri ile de anılan Fransız yıldız Adrien Rabiot'un hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Bu transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Fransız futbolcu, ülkesinde top koşturacak.

MARSİLYA'YA TRANSFER OLDU

Transfer dönemine damga vuran ve talepleriyle dikkat çeken Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, ülkesinin takımlarından Marsilya'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Adrien Rabiot ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Oyuncu kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

YILLIK 10 MİLYON EURO ALACAK

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Adrien Rabiot, Marsilya ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak ve yıllık 10 milyon euro maaş kazanacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon itibarıyla Juventus ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki orta saha Adrien Rabiot'un ismi, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona, Manchester United gibi kulüplerle anılmış ancak yıldız oyuncu herhangi bir takımla anlaşamamıştı.

JUVENTUS PERFORMANSI

Juventus'ta 2019-2024 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki Rabiot, İtalyan ekibinde çıktığı 212 maçta 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Marsilya, Juventus, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu - Son Dakika
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