Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha - Son Dakika
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Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, transfer listesindeki isimleri açıkladı. Yıldırım, Jose Mourinho'nun istediği isimler arasında Lukaku'nun olduğunu ve Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini söyledi. Yıldırım, ''Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız'' dedi.

31.05.2024 16:05
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Hareketli saatlerin yaşandığı Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Jose Mourinho'nun istediği isimleri açıkladı.

"MOURİNHO'YA TAMAM DEDİM"

Mourinho ile görüşmeleri hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Mahmut Bey ile Önder Bey, Mourinho ile anlaştı. Parasal anlamda da anlaştı. Avukatları sözleşme de hazırladı. Biz orada bekledik. Çünkü, o an imzanın hiçbir geçerliliği yok, yönetimde değiliz. Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi. Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmesini, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim. Birkaç gün geçti, onlar gitmişler gelmişler anlaşmışlar. Ama iyi oldu. Ben seçileceğim, benim dediğim adam yine teknik direktör oldu." ifadelerini kullandı.

"DYBALA, TALISCA, SÖRLOTH"

Transfer listesi üzerine konuşan Aziz Yıldırım, "Şimdi buradan oyuncu ismi de vereyim, onları da alsınlar. Lukaku'yu gidip alacaklar, söylüyorum gidin alın, çünkü Mourinho istiyor." dedi. Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım\'dan bir bomba çıkış daha
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fayton Faytoncu: Bu fener bence lanetlenmis) jorge jesus, adami gönderdiler adam na maglup sampiyon oldu Arabistan liginde ))) bunlar morinyoyuda yiyip bitirecekler… 35 9 Yanıtla
    Ümmet Güzel: adil bir lig olduğu sürece Fenerbahçe her zaman bu ligin içinden gecer 25 22 Tarık yücel: Lanet degil. kibir. kibir insanı yer bitirir. 20 8
  • Ender Kervancıoğlu: İki yönetim bir araya gelmiş Galatasarayın bileğini bükebilmek için. Kaçıncı teknik direktör, yenilenen kaçıncı kadro. Transfer çöplüğüne döndü kulüp. Nafile. Boynu bükükler. 11 12 Yanıtla
  • jackal insomnia: ne yaparsaniz yapın sezon sonunda Ali Koç olursa yine şampiyonuz ?? Ali Koç'un uğruna inanıyorum 13 10 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Tatlı tatlı yemenin acı acı sç.msı olur sonra kulüp borç batağında 10 7 Yanıtla
  • Özgur Menekşe: pazardan karpuz aliyo galibaa bunlar 5 7 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: kardan adam olur fenerden olmaz:) 3 6 Yanıtla
  • İskender Asyalı: Yazıktır günahtır milletin parasını boşuna harcamayın galatasaray yine şampiyon olacak 0 0 Yanıtla

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