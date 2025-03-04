Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu

Geniş Video İzle

Galatasaray, sezon sonunda emekli olması beklenen Fernando Muslera'nın yerine şimdiden kaleci aramaya başladı. Sarı-kırmızılıların Rumen takımı FCSB forması giyen 24 yaşındaki kaleci Stefan Tarnovanu'ya yöneldiği iddia edildi. Cimbom'un Rumen kaleciyi izlemek için FCSB ile Lyon arasında oynanacak maça temsilci göndereceği de öne sürüldü.

04.03.2025 21:52  Güncelleme: 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılarla ilgili Rumen basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MUSLERA YERİNE TARNOVANU

Sezon sonunda Fernando Muslera'nın emekli olması beklenen sarı-kırmızılılarda yönetim, Uruguaylı eldivenin alternatifini aramaya başladı. Rumen basınından Sport.ro'da yer alan habere göre; FCSB forması giyen Stefan Tarnovanu, Galatasaray'ın radarına girdi.

Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu

GALATASARAY İZLEMEYE GİDECEK

Galatasaray ile birlikte Napoli'nin de ilgilendiği söylenen Stefan Tarnovanu için iki kulübün temsilcilerinin FCSB ile Lyon arasında oynanacak maçta yer alacağı belirtildi. GSP.RO, FCSB'ye yakın bir kaynağın kendilerine, "Napoli ve Galatasaray, Tarnovanu'yu izlemesi için Romanya'ya dört kişi gönderdi. Maç günü burada olacaklar. Stadın ikinci katında bulunan bir locada koltukları var. Özel konuklar olarak havaalanından alınacaklar ve doğrudan maça gelecekler" dediğini iddia etti.

Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Haberde, Galatatasaray ve Napoli'nin dışında Udinese'nin de ilgilendiği 24 yaşındaki Rumen kalecinin FCSB ile olan sözleşmesinde 10 milyon euroya serbest kalma maddesinin olduğu da belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Stefan Tarnovanu, bu sezon FCSB kalesini 47 resmi maçta korudu. 24 yaşındaki kaleci, bu müsabakalarda 41 gol yerken 19 karşılaşmada da kalesini gole kapadı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 1.97'lik file bekçisinin Rumen takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera\'nın yerini alacak kaleciyi buldu

Galatasaray, Galatasaray, Muslera, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut:
    Fetüllah Gülan Terör Örgütüdür. bu yorumu beğenmeyen ise sempatizanıdır. 36 52 Yanıtla
    Murat ÇAMUR:
    doğru amma şunu da unutma hizbullah ve hamas ta terör örgütüdür 11 14
  • Ender Kervancıoğlu:
    Hagi dışında rumenlerden ne fayda gördüki bu takım. Alın işte en son Cicialdau, Morutan. Satacak takım bulamadık. Sırf zarar. Kuzey afrikalılar ve rumenler mümkünse türkiyeye gelmesin. 22 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Her maç gol yemiş yani hemen hemen traş 16 8 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    biz daha boey in yerine adam bulamadık.. 10 1 Yanıtla
  • Sefa güngör:
    Fenerbahçe uçağında görürüz o zaman 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:13:03. #7.11#
SON DAKİKA: Transferde büyük sürpriz: Galatasaray, Muslera'nın yerini alacak kaleciyi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.