Uçak hazırlanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızını bitirdi - Son Dakika
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Spor

Uçak hazırlanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızını bitirdi

Uçak hazırlanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray\'ın da istediği dünya yıldızını bitirdi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Sırp futbolcu Filip Kostic'in kiralık transferini bitirdi. 31 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Juventus ile anlaşan sarı-lacivertliler, Kostic ve menajeriyle de el sıkıştı. Seyahat planı hazırlanan yıldız ismi 21.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

08.09.2024 14:57
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Trendyol Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız kanat oyuncusu Filip Kostic'in kiralık transferinde mutlu sona ulaştı.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.

KOSTIC TARAFI DATAMAM

Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.

Uçak hazırlanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Dünya yıldızını bitirdi

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Son Dakika Spor Uçak hazırlanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği dünya yıldızını bitirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

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  • Bayram Yavuz: Fenerbahçe alsın bunu. Galatasaray daha büyüğünü oynuyor. Milan'dan Rafael Leao'yu katıyor kadroya 20 20 Yanıtla
  • Emre özenç: Dünya yıldızı mi Kostic mi ülkenin yarısı transfer gündeminde duymuştur adını 20 17 Yanıtla
  • Özkan Öztürk: Boş transfer 19 15 Yanıtla
  • Sadık Mutlu: Galatasaray almak istese alır osimeni alan kostiximi alamayacak 8 10 Yanıtla
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  • Atatürk çü: Yeni FRED geliyor. Adam sakatlık tan başını kaldıramıyor. F.bahçe bunu araştırdımı ? Juventus boşunamı elden çikartıyor. 2 0 Yanıtla
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