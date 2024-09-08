Uçak hazırlanıyor! Fenerbahçe, Galatasaray\'ın da istediği dünya yıldızını bitirdi

Trendyol Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız kanat oyuncusu Filip Kostic'in kiralık transferinde mutlu sona ulaştı.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sırp futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Juventus'un ardından kişisel şartlar için Kostic tarafıyla masaya oturdu. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Alessandro Lucci ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerden de Fenerbahçe ve Kostic tarafı arasında anlaşma çıktı.
Fenerbahçe, tüm bu gelişmelerin ardından Kostic için seyahat planlaması da yaptı. Kostic'in bu akşam (pazar) saat 21.30 sularında İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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