Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor

10.07.2022 17:16
Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor

Altay transfer yasağı, golcüler Paixao ve Bamba'nın da takımdan ayrılması ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi sonrası sürpriz bir hamle hazırlığı içerisine girdi. İzmir ekibinde 17 Mayıs 2019'da jübile yapan eski santrfor Murat Uluç'un, yeniden Altay forması giymek için futbola döneceği belirtildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç'un futbola dönme hazırlığında olduğu öğrenildi.

2019'DA JÜBİLE YAPMIŞTI

Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinde golcüler Paixao ve Bamba'nın takımdan ayrılması, henüz yeni sözleşme imzalamayan Deniz Kadah'ın tedavisinin sürmesi nedeniyle forvet hattında sıkıntı yaşanırken, yönetim 17 Mayıs 2019'da Altay'da jübile yapan eski santrfor Murat Uluç'a sarıldı.

"SAHAYA ÇIKSA OYNAR"

Geçen sezon antrenmanlarda zaman zaman çift kale maçlarda hünerlerini sergileyen Murat Uluç'un attığı gollerle formundan bir şey kaybetmediğini gösterdiği ve kurmayların, "Sahaya çıksa oynar" yorumları yaptığı belirtildi.

MURAT ULUÇ TAKIMLA ANTRENMANLARA ÇIKMAYA BAŞLADI

Elinde genç golcü Nurettin dışında alternatifi bulunmayan Altay, her ihtimale karşı Murat Uluç'u takımla antrenmanlara çıkarmaya başladı. Son olarak Altay forması giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Murat Uluç, iş başa düşerse antrenör lisansını iptal edip, futbolcu lisansı çıkaracak. Altay'da 1 yıllık sözleşme imzalanan kaptan İbrahim de 41 yaşına bastı.

YORUMLAR
500
Altay'da Murat Uluç sürprizi Altay'da Murat Uluç sürprizi Altay'ın gözü FIFA'da Altay'ın gözü FIFA'da

Murat Uluç, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Onyekuru yeniden Süper Lig'de! Balotelli ile takım arkadaşı olacak...
16:25 Öğrencilerin KYK tepkisine Kılıçdaroğlu da katıldı: Faizli borçları ödemeyin, bir sene içinde iktidara geldiğimizde sizden ana para talep edilecek
15:57 "Yerli Adriana Lima" olarak bilinen Fatmagül Fakı hamile olduğunu açıkladı
15:56 82 yaşındaki spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakımda! Entübe edildiği ortaya çıktı
15:53 İstanbul'da ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı! Twitter'ın gündemi: "Ekrem İmamoğlu nerede?"
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 17:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Transferi yasağı bulunan Altay'da benzeri az görülür hamle! Jübile yapan eski golcüsü futbola geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement