1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK - Son Dakika
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1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK

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Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur maçları tamamlandı. Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrumspor ile Kocaelispor'u 2-1 yenen Çorum FK, play-off yarı finaline yükselmeyi başaran takımlar oldu. İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf, finalde Sakaryaspor ile Trendyol Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

16.05.2024 22:31  Güncelleme: 01:02
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Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek olan 3. ve son takımı belirleyecek play-off 1. tur maçları bugün oynandı.

İLK YARI FİNALİST BODRUMSPOR

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi, Bodrumspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Mücadele 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'ın attığı gollerle 2-0 Bodrumspor kazandı. Bodrum ekibi, bu sonuçla Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK

RAKİBİ ÇORUM FK OLDU

Geçen sezon değişen statüyle lig 3.'sü Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-offtaki diğer maçta Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Çorum temsilcisi, 33. dakikada Thomas Verheydt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Kocaelispor'un tek golünü ise 90+4. dakikada penaltıdan Daniel Candeias kaydetti. Çorum FK, bu sonuçla play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi oldu.

1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK

MAÇ 20 MAYIS'TA

Bodrumspor ile Çorum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçı 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

KAZANAN SAKARYASPOR İLE FİNAL OYNAYACAK

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor, statü gereği direkt play-off finaline kaldı. Rakiplerini eleyerek yarı finale yükselmeyi başaran Bodrumspor ve Çorum FK arasında oynanacak olan karşılaşmadan galip ayrılan taraf, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Trendyol Süper Lig'e yükselmek için Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.

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Son Dakika Spor 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK - Son Dakika

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