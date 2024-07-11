Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları - Son Dakika
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Spor

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

TTrendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İşte ilk haftanın maçları...

11.07.2024 14:26
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirildi.

SEZON PLANLAMASI

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

İLK HAFA MAÇLARI

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şu şekilde;

  • Rizespor-Başakşehir
  • Antalyaspor-Göztepe
  • Bodrum FK-Gaziantep FK
  • Alanyaspor-Eyüpspor
  • Kasımpaşa-Konyaspor
  • Sivasspor-Trabzonspor
  • Samsunspor-Beşiktaş
  • Galatasaray-Hatayspor
  • Fenerbahçe-Adana Demirspor

* Kayserispor ilk haftayı bay geçecek.

"GELİŞİMİMİZİ TÜM DÜNYAYA İSPAT ETTİK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecana sahne olacak 67. sezon perdelerini açacak. Bildiğiniz gibi tarihinde ilk kez eleme grubunu lider tamamlayarak EURO2024'ü lider tamamlayarak katıldık. Avrupa'nın en genç A Milli Takımı olduk. Milli takımımız bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada 16 yıldan beri özlemiş olduğu en büyük gelişimini tüm dünyaya ispat etmiş oldu.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

"GELİRLERİMİZ SON 1 YILDA YÜZDE 125 ARTTI"

Kulüpler düzeyinde futbolun gelişimi ve daha rekabetçi bir lig ortamı tesis edilmesi adına TFF olarak öncü adım attık. 2021-22 sezonun sonunda 250 milyon TL olan sponsorluk gelirimizi göreve geldikten sonra 750 milyon liraya kadar ulaştırdık. Son 1 yılda gelirlerimizi yüzde 125 oranda artırdık."

DERBİLER İÇİN AÇIKLAMA

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, derbi maçları için "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1-2-3-24-27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Yılmaz: Gider ayak Galatasaray'ın lehine olacak şekilde çektin fikstürü değil mi Büyükekşi 21 27 Yanıtla
  • Murat denizli: ayarlı fikstür 12 3 Yanıtla
  • Harun HAKİMOĞLU: Ula hanê kablo 4 2 Yanıtla
  • SNNT: Haydi bakalım yeni stresler heyecanlar mutluluklar ve hayal kırıklıkları tabii. Sakatlıksız bir sezon inşallah. 2 1 Yanıtla
  • NaZıM AŞKAN: Birinci hafta Galatasaray Hatayspor. Altıncı hafta Fenerbahçe Galatasaray. 11. haftayı bay geçiyor. 1 0 Yanıtla
  • Abdullah Bayram: Rabbimden niyaz ediyoruz k8 bir daha yaşatmasın 0 1 Yanıtla
  • hakan sinan null: varya çok uyanık çok kimin adamı olduğu belli 2021 2022 sezonunun gelirini TL ile hesap ediyor adam olan sorarlar o günkü kur ile bu sene ki kur aynı mı buda ekonomi uzmanı herhalde 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci: çok saçma bir fikstür 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları - Son Dakika
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