Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

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Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı. Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 6. hafta Kadıköy'de ağırlayacak.

11.07.2024 14:29  Güncelleme: 15:59
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonu Fikstür Çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

DERBİ HAFTALARI KURA ÖNCESİ BELİRLENDİ

TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın, fikstür çekimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Avrupa'da oynayacak takımlarımız ligin 1 - 2 - 3 - 24 - 27 ve 31. haftalarında eşleşmeyecek. İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda olacak." ifadelerini kullandı.

SEZONUN İLK DERBİSİ

Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisi 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

DERBİLERİN TARİHLERİ

  • 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
  • 6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
  • 10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
  • 11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
  • 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
  • 16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

Trendyol Süper Lig\'de derbi haftaları belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: tese kim derbi kim güldürmeyin vaz geçin artık tese trabzon şehrinin takımıdır onların derbidi of sporla olur en fazla derbi aynı şehrin takımları arasında olur BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY 49 22 Yanıtla
    O bir Karşıyakalı: Ve bu ülkenin en büyük derbisi Karşıyaka Göztepe derbisidir 10 20 Okan: gece sms attın Ferhat yapragimi ozlemissin yine 12 4 Sinan Döner: Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu söyler. 6 3 Muammer Falan: Ferhat eser korkuyorum yakında sokak röpörtajlatında, seçim anket sorularında hatta ana haber bültenlerinde de sen çıkacaksın karşımıza derbi aynı şehrin takımları arasında sayılsada sonuç olarak defalarca şampiyon olmuş bi takım derbi sayılması bence normal 6 1 Mustafa Mudanya: aynen size katılıyorum 2 0 Selam Acar: O zaman başakşehir de derbidir... 1 1
  • Emin Erol: Trabzon derbi değil sıradan Bi maç 21 10 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Sonradan ağlamayalım. İyi mi bu fikstür? 6 2 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: hade hayırlısı bakalım 4 0 Yanıtla
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