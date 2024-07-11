Trendyol Süper Lig\'de derbi haftaları belli oldu

ferhat eser:

tese kim derbi kim güldürmeyin vaz geçin artık tese trabzon şehrinin takımıdır onların derbidi of sporla olur en fazla derbi aynı şehrin takımları arasında olur BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY

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O bir Karşıyakalı: Ve bu ülkenin en büyük derbisi Karşıyaka Göztepe derbisidir 10 20

Okan: gece sms attın Ferhat yapragimi ozlemissin yine 12 4

Sinan Döner: Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu söyler. 6 3

Muammer Falan: Ferhat eser korkuyorum yakında sokak röpörtajlatında, seçim anket sorularında hatta ana haber bültenlerinde de sen çıkacaksın karşımıza derbi aynı şehrin takımları arasında sayılsada sonuç olarak defalarca şampiyon olmuş bi takım derbi sayılması bence normal 6 1

Mustafa Mudanya: aynen size katılıyorum 2 0