Trendyol Süper Lig\'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

EN ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONLARDAKİ VAR KAYITLARI

Galatasaray- Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'nın 50. dakikada iptal edilen penaltı kararı

VAR hakemi Ali Şansalan: Potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum.

Hakem Oğuzhan Çakır: İçeride, dışarıda ile alakası yok değil mi?

Ali Şansalan: Hayır, ben eline geldiğini görmüyorum.

Oğuzhan Çakır: Geldim abi

Ali Şansalan: Oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim.

Oğuzhan Çakır: Bir açı daha bakayım.

Ali Şansalan: Benim gördüğüm oyuncunun sol tarafına geliyor.

Oğuzhan Çakır: Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç değdiğini görmedim. Göğsünden gidiyor görüyorum. Penaltıyı iptal ediyorum.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı

VAR hakemi Ali Şansalan: Penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Oğuzhan ilk önce sana elin açıklığını gösteriyorum. Şimdi ele temasını göstereceğim başka bir açıdan.

Oğuzhan Çakır: Başka bir açı verir misin?

Ali Şansalan: Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum.

Oğuzhan Çakır: Evet, farklı bir açıdan gösterebilir misin? Başka bir açı var mı? Yavaşça oynayabilir misin?

Ali Şansalan: Ofsayt kamerasından göster. Tam açıklıkta durdur.

Oğuzhan Çakır: Penaltı veriyorum.

Ali Şansalan: Karar senin Oğuzhan.

Trabzonspor - Konyaspor maçında Trabzonspor'un kazandığı penaltı

VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu: Sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Evet elin konumu doğal konumda değil, teması gördüm. Kafa vuruşundan sonra geliyor. Uzun mesafe evet. Hücumdan geliyor değil mi, kendi bilerek oynadığı top değil, doğal konumunda değil. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum.

Kayserispor - Beşiktaş maçında Kayserispor'un iptal edilen penaltısı

VAR hakemi Emre Kargın: Atilla hocam sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Evet 14 numaranın kontağına bakalım, ayağını kaldırıyor, başka bir açı daha verir misin? Evet kendi takım arkadaşına geliyor 14 numaranın ayağı. Bir açı daha verir misin bana kale arkasından. Evet gördüm, 9 numaraya herhangi bir kontağı yok. Ben bu ayağın 9 numaraya geldiğini düşündüm, gelmiyor. Penaltıyı iptal ediyorum, kendi takım arkadaşına vuruyor. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum.