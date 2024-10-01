Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonlardaki VAR kayıtları açıklandı.

01.10.2024 20:39  Güncelleme: 21:07
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

EN ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONLARDAKİ VAR KAYITLARI

  • Galatasaray- Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'nın 50. dakikada iptal edilen penaltı kararı

VAR hakemi Ali Şansalan: Potansiyel penaltı iptali için sana inceleme öneriyorum.

Hakem Oğuzhan Çakır: İçeride, dışarıda ile alakası yok değil mi?

Ali Şansalan: Hayır, ben eline geldiğini görmüyorum.

Oğuzhan Çakır: Geldim abi

Ali Şansalan: Oynatıyorum sana. Bir tane daha açı vereceğim.

Oğuzhan Çakır: Bir açı daha bakayım.

Ali Şansalan: Benim gördüğüm oyuncunun sol tarafına geliyor.

Oğuzhan Çakır: Benim gördüğüm de şu anda o. Eline hiç değdiğini görmedim. Göğsünden gidiyor görüyorum. Penaltıyı iptal ediyorum.

  • Galatasaray - Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı

VAR hakemi Ali Şansalan: Penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Açıklığın temas noktasında durdur. Oğuzhan ilk önce sana elin açıklığını gösteriyorum. Şimdi ele temasını göstereceğim başka bir açıdan.

Oğuzhan Çakır: Başka bir açı verir misin?

Ali Şansalan: Burada da ele temasını gösteriyorum. Şimdi tekrardan az önceki pozisyondan elin açıklığını gösteriyorum.

Oğuzhan Çakır: Evet, farklı bir açıdan gösterebilir misin? Başka bir açı var mı? Yavaşça oynayabilir misin?

Ali Şansalan: Ofsayt kamerasından göster. Tam açıklıkta durdur.

Oğuzhan Çakır: Penaltı veriyorum.

Ali Şansalan: Karar senin Oğuzhan.

VAR hakemi Direnç Tonusluoğlu: Sahada potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Evet elin konumu doğal konumda değil, teması gördüm. Kafa vuruşundan sonra geliyor. Uzun mesafe evet. Hücumdan geliyor değil mi, kendi bilerek oynadığı top değil, doğal konumunda değil. Penaltı kararıyla oyuna başlıyorum.

VAR hakemi Emre Kargın: Atilla hocam sana potansiyel bir penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Evet 14 numaranın kontağına bakalım, ayağını kaldırıyor, başka bir açı daha verir misin? Evet kendi takım arkadaşına geliyor 14 numaranın ayağı. Bir açı daha verir misin bana kale arkasından. Evet gördüm, 9 numaraya herhangi bir kontağı yok. Ben bu ayağın 9 numaraya geldiğini düşündüm, gelmiyor. Penaltıyı iptal ediyorum, kendi takım arkadaşına vuruyor. Hakem atışıyla oyunu başlatıyorum.

Trendyol Süper Lig\'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emin Erol:
    Galatasaray ı kollamak için ellerinden geleni yapıyorlar Galatasaray hak etmeden kazanıyor 56 57 Yanıtla
    Feyzullah Akbulut:
    La penaltı verdi Var işte. Okuma yazman mı yok 0 0
  • Gokhan Temel:
    Ciro yu yaka paça indirdikleri pozisyonda ne konuşmuşlar ? 54 3 Yanıtla
    Sezgin Haksever:
    demiski iki eli üstünde görünce arkaya dayanmış kendini atmış net. bjkliler ağlar ama demiş sonunda. Aldığı penaltida ne konuşuldu ne gördü de verdi asıl onu merak ediyorum. tribünden kurşun mu geldi naptı öyle düştü 0 2
    Savaş Özcan:
    Var devreye girmedi ki kaydı aciklansin o pozisyonda 1 0
  • sudem meliss:
    Kimse Beşiktaşa kelek atamaz bedelini ağır öderler 21 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    feneracinin kayitlari neredeler osmannn 26 3 Yanıtla
  • Naci Tastan:
    Fb maçının var kayıtları nerede, bu açıklamalarla kendinizi temiz mi sanıyorsunuz pinokyolar 18 5 Yanıtla
  • Ali Arat:
    orada diyemiyirsun adamin sirti donuk el topa degil top kola gidiyor. oyuncu kolunu kapatiyor. sicrama pozisyonu. ayni sekilde immobile yapilan penaltiyi gormuyorsun. ama fenerin ayagi kaysa hissiyatlaria penalti dersiniz. muhtac ildugunuzda virgun gidecek. siZLER ALGIYLA SAMPIYONLUK KOVALAYIN. HAYALLER SAMPIYON OLMAK GERCEKLER UCUN BIRI 10 7 Yanıtla
  • V. A.:
    Beşiktaş maçınınkini açıklayın yetti artık.. 10 0 Yanıtla
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